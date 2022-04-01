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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarih yazan çocuklar Bafra'da

İHA

Tarih yazan çocuklar Bafra'da

Bafra Belediyesi, “Tarih Yazan Çocuklar Bafra’da” isimli proje ile tarihe damga vuran büyük liderlerden bilim insanlarına, edebiyatçılardan sanatçı, sporcu ve gönül erlerine kadar Türk büyüklerinin yer aldığı kitap setlerini okullarda çocuklara hediye ediyor.
Dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü dünyada çocukların milli bilinç kazanmalarını, tarihlerinden gurur duymalarını ve gerçek kahramanlar ile tanışıp onları rol model olarak benimsemelerini sağlamak ve Türkiye’nin 2023 vizyonuna katkı sağlamak amacı ile geliştirilen Tarih Yazan Çocuklar Projesi’ni Bafra’da çocuklarla buluşturuyor. Okullarda 678 ve 9 yaş çocuklarına dağıtılan kitaplar sayesinde çocuklar, kahramanların hayatlarını okuyacaklar dilerlerse de kitapların arkasında bulunan kare kodları okutup animasyon videolarını izleyerek kahramanların dünyasını keşfedecekler.
İlkokul öğrencilerine yönelik psikoloji ve tarih bilimi uzmanları tarafından onaylanarak hazırlanan kitaplarda bulunan kahramanlar, kendilerini okuyacak çocuklar gibi ilkokul yaşlarında. Çocuklar kendi dilinden kahramanların hayatlarını okuyarak ya da izleyerek onların dünyasına yolculuk yapacaklar. Çocuklar bu proje sayesinde hayali kahramanlar yerine gerçek kahramanların hayatlarını hem okuyarak hem de izleyerek Türk büyüklerini tanıyacaklar.
Proje hakkında bilgi veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Çocukların milli bilinçle yetişmeleri ve tarihlerini bilmeleri ve ondan gurur duymaları geleceğimiz açısından çok önemli. Temennimiz o ki; bu proje ile çocuklarımız milletimizin içinden çıkmış Türk büyüklerimizi, gerçek kahramanlarımızı okuyup izleyerek hayatları boyunca onlardan ilham alacaklar. 10 bin adet bastırdığımız ve bugün iki okulumuzda başlattığımız kitap dağıtımımız, tüm ilkokullarda devam edecek. Bu kitaplar sayesinde çocuklarımız inşallah okuma alışkanlığı kazanacak” dedi.
Okul ziyaretinde Hayat Bilgisi dersine de katılan Başkan Kılıç çocukların hem sorularını cevapladı, hem de sohbet etti. Kitapları çok beğendiklerini ifade eden çocuklar Başkan Kılıç’a teşekkür etti. Başkan Kılıç ise kendilerini ağırlayan okul idarecilerine, öğretmenlere ve özellikle de çocuklara teşekkür ederek başarılar diledi.
30 Ağustos ve 50. Yıl İlkokullarında kitapları çocuklarla buluşturan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a, Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mert Atmaca eşlik etti.

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