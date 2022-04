Dünyanın estetik tercihi 'Samsun'

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Dünyanın her bir kıtasından insanlar estetik operasyonlar için Türkiye’yi ve Samsun’u tercih ediyorlar. Samsun, bugün dünyada estetik anlamda bilinen merkezlerden biri haline geldi” dedi.

Samsun’da bulunan FBM Tıp Merkezi’nin 17. yılı kutlandı. Bir otelde gerçekleşen kutlamada tıp merkezi çalışanları doyasıya eğlendi. Akabinde açıklamalarda bulunan FBM Tıp Merkezi Sahibi Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Estetik ve plastik cerrahi artık dünyada çok bilinen bir branş haline geldi. 17 yıl önce bir marka oluşturduk. Burada amacımız önce Samsun’da, sonra Türkiye’de, sonra da dünyada tanınan bir marka haline gelmekti. Bu 17 yıllık süreçte Türkiye ve Samsun olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Şuan için söylemek gerekirse Amerika’dan, İsviçre’den, Avustralya’dan, Hollanda’dan, Almanya’dan hastalarımız var. Dünyanın her bir kıtasından insanlar estetik operasyonlar için Türkiye’yi ve Samsun’u tercih ediyorlar. Samsun bugün dünyada estetik anlamda bilinen merkezlerden biri haline geldi" dedi.



"Türkiye sevdalısı olarak ülkelerine dönüyorlar"

"Her yıl binlerce insan estetik operasyonlar için, plastik cerrahi operasyonları için Samsunumuza geliyor" diyen Akbaş, "İnsan hem sağlık hizmetinden faydalanıyorlar, ameliyat oluyorlar, yüz gençleştirme oluyorlar, beden estetiği oluyor, zayıflama sonrası sarkan vücut estetiği oluyorlar hem de ülkemizin yemeklerini, lezzetlerini, dostluğunu tadıyorlar. Türkiye dostu olarak ülkelerine dönüyorlar. Bir estetik yaptırmış olarak değil, Türkiye sevdalısı olarak ülkelerine dönüyorlar. Bu nedenle çok gururluyum. Ülkemize hem döviz kazandırmış oluyoruz hem prestij kazandırmış oluyoruz. Kültürümüzü dünyaya bir şekilde anlatmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

