Belediye elektrikli süpürge aracı üretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye elektrikli süpürge aracı üretti

İHA

Belediye elektrikli süpürge aracı üretti

Samsun’un İlkadım Belediyesi, artan akaryakıt maliyetlerine karşı kendi çözümünü geliştirdi. Kendi imkanları ile ürettiği elektrikli süpürge aracı ile maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen belediye, aracı daha da geliştirip diğer belediyelere satmayı hedefliyor.
İlkadım Belediyesi’nin en büyük gider kalemi çevre temizliği ve akaryakıt giderleri olarak dikkat çekiyor. Başkan Necattin Demirtaş’ın talimatı ile bir çalışma başlatan belediye şirketinin ArGe ekibi, jeneratör ile çalışan hafif ve maliyeti piyasa değerinin yarı fiyatında olan bir süpürge aracı üretti. Samsun sokaklarında denenen süpürge aracı kendi emsalleri ile karşılaştırılırken, araçların bataryalı sisteme dönüştürüldükten sonra seri üretim ile diğer belediyelere satılması hedefleniyor.

“Seri üretime geçersek diğer belediyeleri de süpürge aracı satmak istiyoruz”
Süpürge aracını bataryalı sisteme dönüştürüp, seri üretime geçmek istediklerinin belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Süpürge aracımız şu anda jeneratör ile çalışıyor. Hedefimiz bu aracı lityum pilli haline dönüştürmek. Kendi temizlik araçlarımızı kendimiz üretmek istiyoruz. Hatta seri üretime geçebilirsek diğer ilçe belediyelerine de süpürge aracı olarak satmayı düşünüyoruz. Bu araçlar lityum pilli olsun diye talimat da erdim. O zaman maliyet biraz artıyor ama teknoloji artık ona doğru gidiyor. Şu anlık jeneratör ile iş görülecek ve sahada testlerimiz yapıyoruz. Bu araçları lityum bataryalı sisteme dönüştürmek için de gayret gösteriyoruz. Kendi ürettiğimiz süpürge araçlarını alanda deniyoruz. Eğer gerekli verimi alırsak sayısını da arttıracağız. Bu konuda elimizde yetenekli çocuklarımız var. Bizim belediyemizin Gazi İmar Şirketi’nin ArGe’si tarafından bu araç yapıldı. Aracın son hailini onlar ortaya çıkardılar. Bu araçlar bir kopya filan değil. Tamamen kendi özgün ürünümüz” dedi.

“Akaryakıt fiyatları bizi elektrikli araçlara yöneltti"
Aylık akaryakıt fiyat farklarının belediyelere ciddi bir maliyet oluşturduğunu ifade eden Başkan Demirtaş şunları söyledi:
“Süpürge aracıyla tasarruf; elektrik ve yakıttan sağlanabilir. Bunlar da çok önemli. Geçen ay 1 aylık çöp araçlarının ihale bedeli aylık ortalama 800 bin TL civarındaydı. Sonraki ay bir geldi 1 milyon 900 bin TL. Bu yakıt parası fiyat parasından dolayı geçekleşti. 800 bin TL’nin içerisinde fiyat farkı var ama 1 ay önceki ile 1 ay sonraki yakıt fiyatı değişimi bizim 1 aylık ihale bedelimizden daha fazla. Bu bizi ürküttü. Mutlaka yakıtı izole eden bir formül üretmemiz lazım. Bunu 2 şekilde yapabilirsiniz: Ya konteyner kapasitelerini yükselterek aynı alandan günde 3 kere çöp almak yerine 3 günde 1 kez çöp alarak sefer sayısını azaltıp, yakıttan tasarruf etmek. Bir diğeri de elektrikli aletlere giderek akaryakıt kullanımını tamamen devreden çıkartmak. Elektrikli araçlarda maliyet sıfırlanmıyor ama akaryakıta oranla oldukça düşük bir gider kalemi haline geliyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
YEREL HABERLER Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
Dünyanın estetik tercihi 'Samsun'
YEREL HABERLER Dünyanın estetik tercihi 'Samsun'
Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar
YEREL HABERLER Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar
Yangında ev zarar gördü
YEREL HABERLER Yangında ev zarar gördü
Samsun'da 2 yılın ardından ilk teravih
YEREL HABERLER Samsun'da 2 yılın ardından ilk teravih
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı
YEREL HABERLER Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı
Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: "Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım"
YEREL HABERLER Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: "Adam vurdum ...
Tarih yazan çocuklar Bafra'da
YEREL HABERLER Tarih yazan çocuklar Bafra'da
Çarşamba’da Ramazan heyecanı
YEREL HABERLER Çarşamba’da Ramazan heyecanı
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza
YEREL HABERLER Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza
8 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 yaşındaki ...
İBB'den İlkadım Belediyesi'ne 2 otobüs Ata Ocağı Projesi’nde kullanılacak otobüsler için karar meclisten geçti
YEREL HABERLER İBB'den İlkadım Belediyesi'ne 2 otobüs Ata Ocağı ...
OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü Araştırma üniversitesi vizyonundaki OMÜ’de atama ve yükselme kriterleri değişti
YEREL HABERLER OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü Araştırma üniversitesi ...
Canik, 'İklim Değişikliği Zirvesi’nde
YEREL HABERLER Canik, 'İklim Değişikliği Zirvesi’nde
Yetişkin Günübirlik Tedavi Ünitesi hizmete başladı
YEREL HABERLER Yetişkin Günübirlik Tedavi Ünitesi hizmete başladı
‘Özel’ eğlence
YEREL HABERLER ‘Özel’ eğlence
İlk sahurda porsiyonlara dikkat
YEREL HABERLER İlk sahurda porsiyonlara dikkat
OMÜ Hemşirelik Bölümü'nden okul-hastane iş birliği çalışması
YEREL HABERLER OMÜ Hemşirelik Bölümü'nden okul-hastane iş birliği ...
Başkan Kılıç: “Sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi kalmayacak”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Sofrasında olmadığımız ihtiyaç sahibi ...
Samsun'da fındık üreticisine 84 milyon TL destek
YEREL HABERLER Samsun'da fındık üreticisine 84 milyon TL destek
Çarşamba'da '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' kutlandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' ...
Samsunspor ile Bandırmaspor 10. randevuya çıkacak
YEREL HABERLER Samsunspor ile Bandırmaspor 10. randevuya çıkacak
Vinç tramvay hattının elektrik telini kopardı, seferler aksadı
YEREL HABERLER Vinç tramvay hattının elektrik telini kopardı, ...
Bu yılki Ramazan ayının teması "doğruluk" İl Müftüsü Çakır: "Bu ayda fakirleri, yoksulları, garibanları ve öksüzleri sevindirelim"
YEREL HABERLER Bu yılki Ramazan ayının teması "doğruluk" İl Müftüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.