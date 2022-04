Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzmanı Dr. Emre Ürer, erken tanı ve doğru müdahale ile kısa sürede otizmi yenmenin mümkün olduğunu söyledi.

“2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” çerçevesinde Medicana International Samsun Hastanesi tarafından etkinlik düzenlendi. İlk olarak otizme farkındalık oluşturmak üzere sabahın erken saatlerinde Hastane Genel Müdürü Güner Armutlu başta olmak üzere birim yöneticileri ve personellerin katıldığı etkinlikte mor renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı. Ayrıca hastanenin her kösesine otizm hakkında bilgilerin yer aldığı afişler asıldı. Uzman doktorlar tarafından otizmin tanı ve tedavisine yönelik de bilgilendirme yapıldı.



“Erken tanı ve doğru müdahale ile otizm yenilebilir”

Otizmin yenilebileceğinin altını çizen Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Emre Ürer, “Otizm bir nörogelişimsel bozukluk. Beynin sinir hücrelerinin gelişimi ile alakalı. Doğuştan itibaren olan gelişim sürecindeki duraksama ya da gecikmeyle ilgili oluşan bir bozukluktur. Otizm aslında bir sosyal iletişim bozukluğu ile birlikte çocuğun toplumsal katılımının kısıtlandığı herhangi bir durumu kastediyoruz. Son yıllarda yapılan çalışmalar otizm sıklığının giderek arttığını gösteriyor. Şu an ülkemiz de dahil olmak üzere dünya üzerinde bulunan her 50 çocuktan 1’inde otizm olduğunu biliniyor. Otizmli bir bireyin tedavisinde psikiyatri uzmanı süpervisor konumunda diyebiliriz. Özel eğitim programı ‘uygulamalı davranış analizi’ temelli programlar. Bu programlar aile tarafından evde de devam ettirilebilir. Çoğunlukla öğrenme teorisine dayanır. Çocukta bir AVM’ye gittiğinde kulak kapatma hassasiyeti varsa, beslenme bozuklukları, yutkunma problemleri varsa da çeşitli eğitimler bu özel eğitimin temelini oluşturacaktır. Gerçekten ebeveynlerin durumun farkında olması tanı sürecini kolaylaştırır. Çünkü erken tanı ve doğru müdahale ile kısa sürede otizmi yenmek mümkündür” dedi.



“Otizm, toplumumuzda artmakta”

Son dönemde otizmin oldukça arttığına dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevinç Bilgin ise şunları söyledi:

“Otizm, gittikçe toplumuzda artmakta. Özellikle yüzde 70’lik bir grupta ise genetik problem saptanamamakta. Gebelikte bazı risk faktörlerinin otizm gelişimindeki riski arttırdığına dair bazı çalışmalar var. Özellikle gebelik şekeri, tansiyonu, yağlı karaciğer ya da tek tip beslenme yani aşırı kalori alma ya da çok az kalori alma, tek öğün şeklinde beslenme gibi durumlar da risk faktörlerini arttırıyor. Çevresel stres faktörleri de annedeki yaşanan bu stres faktörlerini arttırdığında bebekteki beyin gelişimini bozabilmekte. Hem beslenmesini düzenlenmesi hem de sağlık kontrollerinden geçmem üzere gebelikte mutlaka kontrollere gelinmeli ve uygun takviyelerin yapılması gerekmektedir. Otizmin gelişmesinde gebelik sırasında geçirilen viral enfeksiyonlar özellikle kızamık suçlanmıştır. O yüzden gebelik öncesi taramalarda daha önce kızamık geçirilmiş mi geçirilmemişse gebelik öncesi aşılama takvimine alınması oldukça önemlidir.”

