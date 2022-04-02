Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı

İHA

Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı

Samsun'da çamaşır makinesinin kablosunun alev alması sonucu bir kişi kollarından yanarak yaralandı.
Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Ali Kuşçu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evde çamaşır makinesinin kablosundan alev çıkması sonucunda makinenin etrafında bulunan çamaşırlar da alev aldı. Bu sırada ev sahibi Muaz Şino isimli vatandaş yanan çamaşırları elleriyle tutarak dışarı attı. Kollarında yanık oluşan Muaz Şino, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise gerekli kontrolleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıllardır süren Ramazan geleneği Çay ocakları açık ama çay yok
YEREL HABERLER Yıllardır süren Ramazan geleneği Çay ocakları açık ...
Malkoç: "Bu sezon bütün balıklar oldu" "Dünyada oluşan ekonomik kriz bizi de etkiledi”
YEREL HABERLER Malkoç: "Bu sezon bütün balıklar oldu" "Dünyada ...
İkinci el oto piyasası durgun
YEREL HABERLER İkinci el oto piyasası durgun
Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü
YEREL HABERLER Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü
Solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek ambulans ...
Çocuklarında bu belirtiler olanlar dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarında bu belirtiler olanlar dikkat
Erken tanı ve doğru müdahale ile otizm yenilebilir
YEREL HABERLER Erken tanı ve doğru müdahale ile otizm yenilebilir
Otizme erken müdahalede ebeveynin rolü
YEREL HABERLER Otizme erken müdahalede ebeveynin rolü
Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
YEREL HABERLER Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
YEREL HABERLER Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
Dünyanın estetik tercihi 'Samsun'
YEREL HABERLER Dünyanın estetik tercihi 'Samsun'
Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar
YEREL HABERLER Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar
Yangında ev zarar gördü
YEREL HABERLER Yangında ev zarar gördü
Samsun'da 2 yılın ardından ilk teravih
YEREL HABERLER Samsun'da 2 yılın ardından ilk teravih
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı
YEREL HABERLER Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı
Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: "Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım"
YEREL HABERLER Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: "Adam vurdum ...
Tarih yazan çocuklar Bafra'da
YEREL HABERLER Tarih yazan çocuklar Bafra'da
Çarşamba’da Ramazan heyecanı
YEREL HABERLER Çarşamba’da Ramazan heyecanı
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza
YEREL HABERLER Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza
8 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 yaşındaki ...
İBB'den İlkadım Belediyesi'ne 2 otobüs Ata Ocağı Projesi’nde kullanılacak otobüsler için karar meclisten geçti
YEREL HABERLER İBB'den İlkadım Belediyesi'ne 2 otobüs Ata Ocağı ...
OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü Araştırma üniversitesi vizyonundaki OMÜ’de atama ve yükselme kriterleri değişti
YEREL HABERLER OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü Araştırma üniversitesi ...
Canik, 'İklim Değişikliği Zirvesi’nde
YEREL HABERLER Canik, 'İklim Değişikliği Zirvesi’nde
Yetişkin Günübirlik Tedavi Ünitesi hizmete başladı
YEREL HABERLER Yetişkin Günübirlik Tedavi Ünitesi hizmete başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.