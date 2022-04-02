Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

İHA

Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde JASAT ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı.

Doğankaya Mahallesi'nde bir iş yerinden muhtelif ebat ve miktarda su borusu ve dinamo ile Şirinköy Mahallesi'nde sahiplerinin olmadığı esnada 5 evin camlarını kırarak evlere girip eşya ve motosiklet çalan hırsızlar JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan detaylı araştırma ve bölgede yapılan kamera incelemeleri neticesinde olayda kullanılan otomobili tespit eden ekipler D.G. (18), B.B. (25) ve E.S. (20) gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aynı sokaktaki kapı komşuları 2 dakika farkla iftar açıyor
YEREL HABERLER Aynı sokaktaki kapı komşuları 2 dakika farkla iftar ...
Viyadükte trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Viyadükte trafik kazası: 1 yaralı
Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı
Yıllardır süren Ramazan geleneği Çay ocakları açık ama çay yok
YEREL HABERLER Yıllardır süren Ramazan geleneği Çay ocakları açık ...
Malkoç: "Bu sezon bütün balıklar oldu" "Dünyada oluşan ekonomik kriz bizi de etkiledi”
YEREL HABERLER Malkoç: "Bu sezon bütün balıklar oldu" "Dünyada ...
İkinci el oto piyasası durgun
YEREL HABERLER İkinci el oto piyasası durgun
Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü
YEREL HABERLER Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü
Solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek ambulans ...
Çocuklarında bu belirtiler olanlar dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarında bu belirtiler olanlar dikkat
Erken tanı ve doğru müdahale ile otizm yenilebilir
YEREL HABERLER Erken tanı ve doğru müdahale ile otizm yenilebilir
Otizme erken müdahalede ebeveynin rolü
YEREL HABERLER Otizme erken müdahalede ebeveynin rolü
Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
YEREL HABERLER Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
YEREL HABERLER Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
Dünyanın estetik tercihi 'Samsun'
YEREL HABERLER Dünyanın estetik tercihi 'Samsun'
Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar
YEREL HABERLER Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar
Yangında ev zarar gördü
YEREL HABERLER Yangında ev zarar gördü
Samsun'da 2 yılın ardından ilk teravih
YEREL HABERLER Samsun'da 2 yılın ardından ilk teravih
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı
YEREL HABERLER Çarşı pazarda Ramazan alışverişi telaşı
Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: "Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım"
YEREL HABERLER Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: "Adam vurdum ...
Tarih yazan çocuklar Bafra'da
YEREL HABERLER Tarih yazan çocuklar Bafra'da
Çarşamba’da Ramazan heyecanı
YEREL HABERLER Çarşamba’da Ramazan heyecanı
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza
YEREL HABERLER Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza
8 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 yaşındaki ...
İBB'den İlkadım Belediyesi'ne 2 otobüs Ata Ocağı Projesi’nde kullanılacak otobüsler için karar meclisten geçti
YEREL HABERLER İBB'den İlkadım Belediyesi'ne 2 otobüs Ata Ocağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.