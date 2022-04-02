Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Bandırmaspor: 1

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– Spor Toto 1. Lig 30. hafta maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’a 10 kaybetti.



Maçtan dakikalar:

4. dakikada sol çaprazdan kale sahasına giren Yasin Öztekin’in şutunu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.

19. dakikada kendisine gelen geri pası uzaklaştırmaya çalışan kaleci Gökhan’ın topu Tomane'ye çarpıp kaleye yöneldi, Gökhan ikinci bir hamleyle topun gol olmasını önledi.

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan düzgün bir şut vuran Keny’nin şutunu kaleci Nurullah uzaklaştırdı.

46. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Osman’ın şutunu defans güçlükle kornere attı.

60. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Tallo, altı pasın içinden çektiği şutu kaleci Gökhan'ın üstüne nişanladı.

66. dakikada defansın arkasına sarkan Osmajic'in şutu filelerle buluştu. 01

70. dakikada serbest vuruştan gelen ortaya iyi yükselen Tomane'nin kafası üst direkte patladı.

90+3. dakikada defansın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osmajic'in şutu üstten auta çıktı.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Oğuz Kaan Çalışır xx

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Ali Ülgen x (Fofana dk. 69 x), Osman Çetin xx, Sheldon Bateau x, Hüseyin Öztürk x, Berk Taşkın x (Cihan dk. 79 x), Hasan Kılıç x (Tolcay dk. 84 x), Joel Kayamba x, Junior Tallo x, Yasin Öztekin xx, Antonio Tomane x

Yedekler: Aykut, Yunus, Vukan, Alaaddin, Çinari, Ensar, Melih,

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Alpay Koldaş xx, Allyson Santos xx, Lokman Gör xx (Süleyman dk. 84 x), Caner Cavlun xx, Remi Mulumba xxx, Levent Ayçiçek x (Osmajic dk. 64 xx), Michel Landel xx, Mehmet Özcan x (Kerim dk. 46 x), Doğan Can Davas xx (Guido dk. 90 ?), Philippe Keny xx

Yedekler: Hüseyin, Berke, Akabueze, Beykan

Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel

Goller: Osmajic (dk. 66) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Kayamba, Nurullah, Hasan (Samsunspor), Gökhan, Osmajic, Mulumba (Bandırmaspor)

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