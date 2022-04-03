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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

İHA

Samsun'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Samsun'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildi.
Kaza, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus K. idaresindeki 34 GH 2732 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa B. yönetimindeki 55 AHD 69 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Mustafa B. ve Yunus K. ile Yaren D., Merve B. ve Resul B. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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