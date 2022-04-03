İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin yüzde 64’ü tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde yaptığı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının yüzde 64’ü tamamlandı.

Samsun’un atık su sorununu tamamen çözmek yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde yaptığı 9 milyon 855 bin Euro bedelli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde çalışmalar aralıksız sürüyor.



Günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte tesiste günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak ve çevreye zararsız hale geldikten sonra Yeşilırmak'a deşarj edilecek. Yaptığı atık su arıtma tesisleri ile Türkiye’ye örnek olan çevre projelerine imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba’da inşa ettiği İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile hem doğanın hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayacak.



“Bu proje Çarşamba’ya güç katacak”

Sağlıklı bir kent hedefi doğrultusunda altyapı ve çevre yatırımlarından kesinlikle taviz vermediklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu projenin Çarşamba’ya güç katacağına inanıyorum. Yüzde 64’ü tamamlanan bu ve diğer tüm bu çalışmalarımızı bitirip, Samsun’da artık altyapı probleminin kalmadığı, özellikle atık su konusunun hiç konuşulmadığı bir ortamı tamamen temin etmek istiyoruz. Bu doğrultuda daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için gece gündüz gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

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