İlkadım Milli Eğitim Müdürü Ersoy: “Ekip ruhuyla çalışacağız”

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan ve görevine başlayan Özer Ersoy, "Ekip ruhuyla bu güzide ilçemizde eğitim adına çok daha güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Özer Ersoy için, yaklaşık 8 yıl boyunca görev yaptığı Terme'de bir veda yemeği düzenlendi. Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Başsavcı Seçkin Şahan'ın da katıldığı yemekte duygusal anlar yaşayan Özer Ersoy, "Hepinize şükran borçluyum" ifadelerini kullandı. Kaymakam Metin Maytalman ile Belediye Başkanı Ali Kılıç da Özer Ersoy'a Terme'ye hizmetleri için teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarı diledi.



“İlkadım, Samsun'un kalbidir”

30 Mart tarihi itibarıyla resmi görevine başlayan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, yaptığı ilk açıklamada çeşitli mesajlar verdi. İlkadım'ı “Samsun'un kalbi” olarak nitelendiren Özer Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Samsun demek İlkadım demektir. Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından her şey İlkadım’la başlamıştır sözleriyle çokça zihnimize kazınmış özel ve çok değerli ilçemiz olan İlkadım'da eğitim adına bu sorumluluğu üstlenmenin, bu görevi yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. İlçemiz eğitimine, geleceğimizin büyükleri olacak çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak adına bizleri bu göreve layık görenlere şükranlarımı arz ediyorum. İlçemizi eğitim alanında çok çalışarak, gönül birliği sağlayarak ve istişare içerisinde her alanda başarıya taşıma, eğitimin niteliğini artırma amacında olup, paylaşımcı bir anlayışla bugüne kadar yapılmış olan güzel ve kalıcı çalışmaları daha da geliştirebilmek, bu çalışmalara yenilerini de ekleyebilmek gayesinde, ekip ruhuyla çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu güzel İlçemize atanmış olmamın, şahsım, ilçe yönetimi ve okul yöneticileri, öğretmen, veli ve başımızın tacı evlatlarımız için, şehrimizin ve ülkemizin yarınları için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum".

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