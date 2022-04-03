Samsun'da şüpheli ölüm

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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Yılmaz Ordu evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Olay polise haber verildi. Polis evde yaptığı araştırmada Ordu'nun zehirlenmiş olabileceğini tespit etti. 3 çocuk babası Yılmaz Ordu'nun ölümü şüpheli bulunurken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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