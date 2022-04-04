Samsunspor devre arası transferlerinden gol bulamadı 6 yeni transferden hiçbiri gol atamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor devre arası transferlerinden gol bulamadı 6 yeni transferden hiçbiri gol atamadı

İHA

Samsunspor devre arası transferlerinden gol bulamadı 6 yeni transferden hiçbiri gol atamadı

– Spor Toto 1. Lig'de mücadelesini sürdüren Samsunspor, devre arasında yaptığı 6 transferin hiçbirinden gol katkısı alamadı.
Ligde en fazla transfer yapan takım konumunda bulunan Samsunspor, devre arası transfer sezonunda da 6 yeni oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sezon başı 'şampiyonluk' parolası ile yol koyulan kırmızıbeyazlılar alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle PlayOff hattına girmeye çalışırken, kış transfer sezonunda yaptığı transferlerden ise umduğunu bulamadı. Karadeniz temsilcisi son olarak kendi sahasında ilk 6 rakiplerinden Bandırmaspor'a 10 kaybetti.

Samsunpor'da 6 yeni transferden hiçbiri gol atamadı
Samsunspor devre arası transfer sezonunda KV Mechelen’den stoper Sheldon Bateau, OudHeverlee Leuven U21’den sağ bek Talha Ulvan, Almanya 3. Lig takımlarından Viktoria Berlin’den orta saha Tolcay Ciğerci, Darmstadt 98 U19’dan kenar forvet Ensar Arslan, Viktoria Plzen’den sağ kanat Joel Kayamba (kiralık) ve Ujpest’ten forvet Junior Tallo’yu (kiralık) kadrosuna kattı. Sheldon Bateau 10 maçta 900 dakika görev alırken, gol ve asist katkısı üretemedi. Talha Ulvan 1 maçta 71 dakika oyunda kalırken, Tolcay Ciğerci 5 maçta 176 dakika forma giydi. Joel Kayamba 7 maçta 258 dakika süre alan isim oldu. Junior Tallo 6 maçta 288 dakika, Ensar Arslan ise 3 maçta 16 dakika forma giydi. Samsunspor devre arasının ardından 10 karşılaşmada rakip filelere 19 gol atma başarısı gösterirken, kışın yaptığı 6 transferin 2'sinden sadece 1'er asist katkısı aldı. Atılan 17 golün tamamında eski oyuncuların imzası yer aldı.

Devre arası transferlerden en çok katkı alan Eyüpspor
Ligin ilk 7 sırasında yer alan takımlardan Ankaragücü ve BB Erzurumspor devre arasında transfer yapmadı. Ümraniyespor 4, İstanbulspor ise 2 transfer yapmasına rağmen bu oyunculardan skor katkısı alamadı. Devre arasında 4 oyuncu transfer eden Bandırmaspor’da Milutin Osmanij süre aldığı 7 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Kış transfer sezonunda 10 oyuncu ile kadrosunu güçlendiren Eyüpspor’da ise Galatasaray’dan kiralanan Oğulcan Çağlayan 7 maçta 3 gol, Dinamo Kiev’den kiralanan Gerson Rodrigues 1 maçta 1 gol, 1 asist ve Vorskla Poltava takımından kiralanan Oliver Thill de 1 maçta 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklara Ramazan hediyesi
YEREL HABERLER Çocuklara Ramazan hediyesi
CANiK Malezya envanterine girdi CANiK M2 QCB Malezya envanterine girdi
YEREL HABERLER CANiK Malezya envanterine girdi CANiK M2 QCB Malezya ...
Canik'te zabıtadan Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Canik'te zabıtadan Ramazan denetimi
Samsun'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli ölüm
İlkadım Milli Eğitim Müdürü Ersoy: “Ekip ruhuyla çalışacağız”
YEREL HABERLER İlkadım Milli Eğitim Müdürü Ersoy: “Ekip ruhuyla ...
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin yüzde 64’ü tamamlandı
YEREL HABERLER İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin yüzde 64’ü ...
Kurtuluş Yolu yenileniyor
YEREL HABERLER Kurtuluş Yolu yenileniyor
Başkan Demir: “Elektrikli otobüsler enerji verimliliğini artıracak”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Elektrikli otobüsler enerji ...
Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düşerek ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düşerek ağır ...
Samsun'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Samsun'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik ...
Fuat Çapa: “Taraftarlarımızdan özür diliyoruz”
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “Taraftarlarımızdan özür diliyoruz”
Mustafa Gürsel: “Samsun’da kazanmak çok önemliydi”
YEREL HABERLER Mustafa Gürsel: “Samsun’da kazanmak çok önemliydi”
Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: ...
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Bandırmaspor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Bandırmaspor: 1
Hırsızlık şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Aynı sokaktaki kapı komşuları 2 dakika farkla iftar açıyor
YEREL HABERLER Aynı sokaktaki kapı komşuları 2 dakika farkla iftar ...
Viyadükte trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Viyadükte trafik kazası: 1 yaralı
Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çamaşır makinesi kablosu alev aldı: 1 yaralı
Yıllardır süren Ramazan geleneği Çay ocakları açık ama çay yok
YEREL HABERLER Yıllardır süren Ramazan geleneği Çay ocakları açık ...
Malkoç: "Bu sezon bütün balıklar oldu" "Dünyada oluşan ekonomik kriz bizi de etkiledi”
YEREL HABERLER Malkoç: "Bu sezon bütün balıklar oldu" "Dünyada ...
İkinci el oto piyasası durgun
YEREL HABERLER İkinci el oto piyasası durgun
Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü
YEREL HABERLER Samsun Dijital Gösterim Merkezi söküldü
Solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek ambulans ...
Çocuklarında bu belirtiler olanlar dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarında bu belirtiler olanlar dikkat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.