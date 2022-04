Elektrikli motosikletle büfe tabelasını çalanlar kamerada

Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da gece saatlerinde elektrikli motosikletle gezen 3 kişi, büfeye ait demir tabelayı çaldı. O anlar büfenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İlkadım ilçesi, İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Elektrikli motosikletle gezen 3 kişi, büfeye ait yol kenarında bulunan demir tabelayı çaldı. O anlar büfenin güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların daha önce de büfe kenarlarında bulunan araç dubalarını çaldıkları öğrenildi. Büfe sahibi Cihan Çakır, "Bu hırsızların bir an önce yakalanması gerekiyor. Hemen hemen her gün mahalleden bir şeyler çalınıyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz' dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2022-04-04 10:55:03



