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Başkan Kılıç'tan şehitlere vefa Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

İHA

Başkan Kılıç'tan şehitlere vefa Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

Samsun Terme Bazlamaç İlkokulu'nda Terme Belediyesi tarafından yaptırılan kütüphaneye Şehit Polis Memuru Sevkan Yavuz'un adı verildi.
Terme Bazlamaç İlkokulu'nda Şehit Polis Memuru Sevkan Yavuz'un ismini taşıyan kütüphane törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında yaptırılan ve tüm ihtiyaçları Terme Belediyesi tarafından karşılanan kütüphaneye 2004 yılında Batman'da hain terör saldırısında şehit düşen Termeli Polis Memuru Sevkan Yavuz'un ismi verildi.
Kütüphane'nin açılış törenine; İlçe Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Protokol üyeleri ve Şehit Polis Memuru Sevkan Yavuz'un Annesi Sabiha Yavuz ile Babası Kemal Yavuz katıldı.

“Şehitlerimizin hatırası hep bizimle”
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, öğrencilerimiz olmazsa olmazımızdır. Eğitime büyük önem göstererek çocuklarımızı sürekli öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye teşvik etmeye gayret ediyoruz. Eğitim yatırımları bizim için önemli. Bu yatırımları yaparken, şehitlerimizi de unutmayalım isimlerini ölümsüzleştirelim istiyoruz. Elbette ki şehitlerimiz her daim zihnimizde, gönlümüzde yer alıyor. Onları sadece belirli günlerde, belli etkinliklerle değil, her daim hatıralarını yaşıyor ve yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla Terme Belediyesi olarak yaptırdığımız bu kütüphaneye Termeli şehidimizin ismini verdik. Ailesi ile burada bu açılışı yapmanın gururunu yaşadık. Kıymetli şehidimiz nezdinde tüm şehitlerimizi tekrar minnet ve şükranla anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Şehit ailesinden Başkan Kılıç'a teşekkür
Şehidin ailesi Sabiha ve Kemal Yavuz ise kendileri adına çok önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "Bugün bizim için çok değerli çünkü evladımızın adı yeniden ölümsüzleşti. Hem de böyle bir güzel ve anlamlı bir eserle anılacak. Bugün bizi unutmayan ve oğlumuzun ismini bir kez daha ölümsüzleştiren Sayın Belediye Başkanımız Ali Kılıç'a teşekkür ediyoruz" dediler.

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