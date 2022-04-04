Yabancı uyruklu şahıs inşaattan atladı

Samsun'un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi girdiği inşaatın duvarlarına yazı yazdıktan sonra 3. kattan aşağı atladı.

Olay, İshaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta bulunan 4 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gün önce inşaata gelen İran uyruklu Nasser Sedigharani (55), ihbar üzerine polis tarafından buradan uzaklaştırıldı. Bugün yine aynı inşaata gelen Nasser Sedigharani, inşaatın duvarlarına Arapça yazılar yazdıktan sonra pencereden aşağı atladı. Atlayan şahsı gören bir mahalle sakini 112 ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı şahıs Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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