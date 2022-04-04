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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan suç ve suçlularla etkin mücadele

İHA

Jandarmadan suç ve suçlularla etkin mücadele

İl Jandarma Komutanlığı mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerde aranan 608 şüpheliyi yakaladı, 20 kayıp şahsı buldu, 95 kaçakçılık olayında 115 şahsı yakaladı, 6 bin 71 vatandaşa trafik eğitimi verdi.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 0131 Mart 2022 tarihleri arasında çok sayıda uygulama ve denetim gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetlerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 138 bin 141 şahıs, 67 bin 104 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 608 şüpheli yakalandı, 20 kayıp şahıs bulundu, 32 adet tabanca ile 10 adet av tüfeği ele geçirildi.
2022 Mart ayında 95 kaçakçılık olayı meydana geldi, olaylarda 115 şahıs yakalandı, 1300 kök kenevir bitkisi, 2034 gram kubar esrar, 2 bin 247 adet sentetik hap, 788 gram metamfetamin, 86 adet ecstasy, 34 litre kaçak alkollü içki ve 7 bin 200 adet dolu makaron elde edildi.
Trafik timlerince 41 bin 595 araç sürücüsü kontrol edildi, 2 bin 930 araç sürücüsü, 1317 öğrenci ve 1824 yaya olmak üzere toplam 6 bin 71 vatandaşa trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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