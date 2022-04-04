Türkiye’de ‘Belediye Afet Planı’na ilk Samsun kavuştu

Türkiye’nin ilk kez “Belediye Afet Planı”nı hazırlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, tüm daire başkanlıklarının etkin iş birliği ile deprem, sel ve yangın gibi afet sonrası en hızlı organize olan ve profesyonel müdahale eden kurum haline gelecek.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre Samsun, ikinci ve üçüncü derece bölgede yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, geçmişteki sel felaketlerinin bir daha yaşanmaması için kentteki alt ve üst yapı yatırımlarına büyük önem veriyor. Ayrıca Sinop, Kastamonu ve Giresun’daki sel felaketleri ile Antalya’daki orman yangınlarına müdahale çalışmalarına büyük katkı sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kurumsal organizasyon yeteneğini daha da artırıyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı’nın yerel versiyonu Samsun Afet Müdahale Planı çerçevesinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından da kapsamlı ve ayrıntılı bir plan çalışması yapıldı. Daire Başkanı Rıza Zengin başkanlığında oluşturulan uzman ekibin katkılarıyla tamamlanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planı ile deprem, sel ve yangın gibi acil durumlarda görev alacak çözüm ortağı birimlerin rollerini ve sorumlulukları tanımlanarak, çalışmaların hızlı, profesyonel ve koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Ana ve destek çözüm ortaklarının operasyon planları, haberleşme sistemi, toplanma yerleri, intikal planlaması, müdahale çalışmalarında ekipler ve alt ekiplere görevlendirilecek personeller, alet, ekipman, araç, gereç gibi kaynak envanterleri, iş akışları, vardiya planlaması ve standart operasyon prosedürlerini kapsayan çalışmayla Samsun Büyükşehir Belediyesi, 81 il arasında afet planına sahip tek belediye oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planı ile ilgili bilgi veren İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, hazırladıkları planla, bütün birimlerin afet ve acil durum anlarında daha kolay, kurumsal ve profesyonel müdahalelerde bulunacağını söyledi. Birimler arası görev dağılımı yaparak çalışmalarını belirlediklerini dile getiren Daire Başkanı Zengin, her türlü kriz veya afet anında ilk öne çıkan kurumların büyükşehir belediyeleri olduğunu söyleyerek, “Samsun’da veya çevre illerimizde olası bir afet durumunda belediyemiz bütün imkanlarıyla seferber oluyor” dedi.



En koordineli bir yapılanma hazırlandı

Planın içeriğinden bahseden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediyemizin afet planına sahip olması, sevk, koordinasyon, hız ve verim açısından başarımızı daha da artıracak. Bir afet durumunda Maliye Hizmetler Daire Başkanlığı, bütçe hazırlayacak. SASKİ Genel Müdürlüğü, hasar tespit ve altyapı çalışmalarına başlayacak. Makine İkmal Daire Başkanlığı, araç gereç gönderecek. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, ekiplerin ve mağdur vatandaşların yeme içme ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, afet sonrası halka psikososyal hizmetler verecek” diye konuştu.

Başkan Demir şöyle konuştu:

“İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangınlara müdahalede, arama kurtarmada çalışacak. Fen İşleri enkaz kaldırma işlemlerine başlayacak. Buna benzer tüm daire başkanlıklarımızın görevleri bu planla birlikte tanımlanmıştır. Ayrıca bu planla gelecek ekiplerin sevk ve koordinasyonu doğru şekilde sağlanacak. Kriz anında hem daire başkanlıklarıyla birlikte en hazır, koordineli çalışan, hızlı ve profesyonel hareket eden kurum haline geleceğiz hem de daha kolay hareket etme imkanına kavuşacağız.”

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