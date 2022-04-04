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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Canik’te Ramazan başka güzel” etkinliği

İHA

“Canik’te Ramazan başka güzel” etkinliği

Canik Belediyesi’nin “Canik’te Ramazan başka güzel” sloganıyla başlattığı “Mahallemde Ramazan Coşkusu” programının ilki 2 Nisan Cumartesi akşamı Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
İftar sonrası açık havada düzenlenen etkinlik çocuklardan yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan Canikli çocuklar Hacivat Karagöz, meddah, Kavuklu ile Pişekâr, çocuk oyunları, animasyon gösterileri ve farklı eğlenceler eşliğinde eğlendi. Kuzey Yıldızı Mahallesi Hatice Hanım Konağı önünde gerçekleştirilen etkinlikler Ramazan ayı boyunca her cumartesi ve pazar akşamı farklı mahalledeki çocuklarla buluşacak.
Düzenlenen etkinliklerle ilçedeki çocuklara farklı bir Ramazan coşkusu yaşatmayı amaçladıklarını dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ramazan ayı boyunca çocuklarımızı eğlendirmeye yönelik etkinlik programı hazırladık. Çocuklarımıza Ramazan ayına has eski güzellikleri yaşatmak istedik. Onlara Ramazan coşkusunu farklı bir şekilde duyurmayı hedefledik. İlk programı geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Yıldızı Mahallemizde gerçekleştirdik. Etkinliklerimizi her cumartesi ve pazar akşamı farklı mahallelerdeki çocuklarımızla buluşturacağız. Çocuklarımız bu etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz son iki ramazanda pandemi nedeniyle sosyal faaliyetten mahrum kalmışlardı. Bu etkinlikler vesilesiyle Ramazan ayında doya doya eğlenme fırsatı bulacaklar” dedi.
Çocuklara ve gençlere yönelik pek çok proje ve etkinlik programını hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Ramazan sonrasında da ilçede sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlerin devam edeceğinin altını çizdi.

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