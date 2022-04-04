Engelli gencin tekerlekli sandalye sevinci

İlkadım Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden Mert Şenoğlu’na tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeye başvurarak talepte bulunan Mert Şenoğlu’na tekerlekli sandalyesini Sosyal İşler Yardım Müdürü Cemalettin Çakır ve Kadın Koordinasyon Fahri Başkanı Lütfiye Demirtaş belirtilen adrese giderek teslim etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Mert Şenoğlu sandalye ile kendisinin ve ailesinin hayatının kolaylaşacağını dile getirerek, “İsteğime duyarsız kalmayan Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a ve hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.



“Engelleri aştıysak ne mutlu bize”

Engellilerin karşılaştığı sorunları çözmek, hayat şartlarını iyileştirmek onları toplum içinde hak ettikleri konuma taşımak için ellerinden gelen desteği sağlayarak her zaman engellilerin yanlarında olacaklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Engelli bireylerimizin hayatındaki engelleri bir nebze olsun azaltabildiysek ne mutlu bize. Engellilerimiz bizim için çok önemli. Onlara dokunmak ve onları hissedebilmek önemlidir. Sosyal belediyecilik rotasında ilçemizde güzelliklere aracıyız, köprüyüz. Elimizdeki tüm imkânları ilçe halkımıza seferber ediyoruz” diye konuştu.

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