Genç Kızılay Umuda Yolculuk Projesi

Genç Kızılay Samsun Şubesi ile 19 Mayıs Şubesi tarafından yürütülen “Umuda Yolculuk Projesi” 19 Mayıs ilçesi Atatürk Ortaokulunda tanıtıldı.

Programda konuşan 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, "Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek, iş birliği ile öğrenme yaşantısı geçirmelerini sağlamak, akranlar arasında iletişimi ve uyumu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Genç Kızılay’ımız çalışmaları sürdürüyor, kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ”Umuda Yolculuk Projesi ilköğretim çağındaki öğrencilerin hayal dünyalarını genişletirken, yetenekli oldukları alanlarda ilerlemeleri, eksik oldukları alanlarda da açıklarını kapatmalarını hedefleyen bir projedir. 19 Mayıs Belediyesi olarak Genç Kızılay'ımızın projesini önemli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Kızılay’ın hangi coğrafyada olursa olsun mazlumun yanında olduğuna dikkati çeken Kızılay 19 Mayıs Şube Başkanı Bayram İşbilir, ”Kızılay olarak bizler büyük bir iyilik hareketinin parçasıyız. 19 Mayıs ilçemizde çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Projenin tanıtımına İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı.

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