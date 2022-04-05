Uyuşturucuyla mücadele projesini tanıtmaya giden polise alkışlı karşılama



Tayfur KARAMustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da polis, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'En iyi narkotik polisi, anne' projesini tanıtmaya gittiği Roman vatandaşların yaşadığı mahallede alkışlarla karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'En iyi narkotik polisi, anne' projesini hazırladı. Ekipler, aileleri konuyla ilgili bilgilendirmek için Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ne gitti. Roman vatandaşların yaşadığı mahallede polisler, alkışlarla karşılandı. Gençler ve kadınların ilgisiyle karşılaşan polis, annelerin çocuklarını uyuşturucuya karşı etkin korumasını amaçlayan projeyi tanıttı. Proje kapsamında bilgilendirilen annelere madde kullanımında görülebilecek belirtiler anlatıldı, çocuklarının davranışlarının takip edilmesi istendi. Polis ekipleri ayrıca 'uyuma' uygulamasını da tanıtarak halkı mücadeleye katkı sunmaya çağırdı. Telefonlarına indirilen 'uyuma' uygulamasıyla annelerin, polise anında ulaşabileceği projeyle, ihbar ve konum bilgilendirilmesi sağlanacağı belirtildi.

'EL ELE VERECEĞİZ, UYUŞTURUCUYU BİTİRECEĞİZ'

Roman Hakları Koruma Federasyonu Başkanı Mümin Ergüler, "Biz uyuşturucunun yok olmasını istiyoruz. Eğer ki biz ufak bir yaraya merhem olmazsak, bu yara yarın kansere çevirecek. Bu yaranın daha sonra tedavi olma şansı yok. Benim istediğim emniyetten buna artık tamamen bir çözüm bulmaları. Uyuşturucuyla bir şey olacağı yok. Bu gençlik öldükten sonra okuma, yazma olmaz; aralarından polis memuru, doktor, avukat çıkmaz, gençlik elimizde eriyip gider. Biz emniyet güçlerimize güveniyoruz. Bunun çaresini bulacağız. Hep beraber birbirimizi bırakmayacağız. Emniyet bizimle, biz emniyetle olacağız. Birlik olup bunu yok edeceğiz. Sen burada uyuşturucu satacaksın, para kazanacaksın diye biz buna göz yumamayız. Herkes elini taşın altına koysun. Allah için mücadelesini yapsın" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mustafa İNAN

2022-04-05 11:41:27



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