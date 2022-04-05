Yıllık işletme cetveli bildiriminde son gün 30 Nisan

Samsun İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yıllık işletme cetveli bildirimden son tarihin 30 Nisan olduğu duyuruldu.

Yapılan duyuruda gönderimin son güne bırakılmaması hatırlatılarak, “6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl bir önceki yıla ait yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak vermeleri gerekmektedir. Kayıtlı işletmelerin ceza durumuna düşmemeleri için Nisan ayı sonuna kadar yıllık işletme cetvellerini göndermesi, yarım kalanların ise yıllık işletme cetvelini gönderme işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sanayicilerimizin 2 bin 356 TL’lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 30 Nisan 2022 gün sonuna kadar beklenilmeden bir an önce yıllık işletme cetvellerinin girişleri yapılarak, internet ortamındaki online girişlerin son gününde sistemde yoğunluk olabileceği ve sistem arızalarının yaşanabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.