OMÜ’den YÖS iş birliği Rektör Ünal: “Üniversitelerin uluslararasılaşma sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında Yabancı Öğrenci Sınavı’na (YÖS) yönelik iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

OMÜ Rektörlüğünde imzalanan protokol metnine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun imza attı.

İmzalanan protokol metniyle; üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci başvuru ve değerlendirme işlemlerinde izlenecek yol, ortak ilke ve esasların düzenlenmesi, Türkiye’deki eğitim seçeneklerinin etkin biçimde tanıtılması ve Türkiye’ye olan akademik ilginin arttırılması ile Türk üniversitelerindeki uluslararası öğrenci sayısının arttırılması hedefleniyor.

Bir yıl geçerli olacak protokolle uluslararası öğrenci alımında OMÜYÖS sınavı ilk yerleştirmede taraflarca tek sınav olarak kabul edilecek. OMÜYÖS sınav sonuçlarına göre yapılacak tercih başvurularında üniversite, yüksekokul, fakülte ve bölüm kontenjanları uluslararası öğrencilerin tercihine eşit şartlarda açık olacak ve sınav sonuçlarına göre uluslararası öğrencilerin yapmış oldukları tercihler OMÜ tarafından ilgili üniversitenin kontenjanına doğrudan yerleştirilecek.



“Üniversitelerin uluslararasılaşma sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”

İmza töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, iki üniversitenin birlikte hareket ederek uluslararası öğrenci alımında OMÜYÖS'ün geçerli olacağı bir protokol imzaladıklarını söyledi. Rektör Ünal, “Özellikle Samsun’a konumca uzak olan Kilis’ten buraya geldiği için Rektör Karacoşkun’a teşekkür ederim. İmzaladığımız protokol anlaşmasıyla üniversitelerin uluslararasılaşma sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Temel iki amacımız var; bunlardan birincisi daha çok ülkeden gelecek şekilde öğrenci sayısını arttırmak, ikincisi de Türkiye’nin kültür ve ticaret açısından elçileri olarak gördüğümüz bu öğrencilere iyi bir eğitim vermek. Bu anlaşmayla iki üniversite arasında iş birliklerini güçleneceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“OMÜ’nün tecrübesinden faydalanmak istiyoruz”

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ise “Bugün OMÜ yılların getirdiği birikim ile geniş bir coğrafyada yürüttüğü YÖS sınavı için önemli bir anlaşma imzalıyoruz. Üniversite olarak OMÜ’nün bu tecrübesinden faydalanmak istiyoruz özellikle bu süreci bu noktaya getirmesinde emekleri olan Rektör Ünal’a teşekkür ederim” diye konuştu.

İmzalanan protokolle OMÜYÖS sınavının sorularının hazırlanması, basılması, sınav merkezlerinin ayarlanması, gerekli tanıtım, duyuru ve ilanların yapılması gibi işlemler OMÜ tarafından yürütülecek.

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