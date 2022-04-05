Hem öğreniyor hem sosyalleşiyorlar

Sadi Tekkesi ve Kuvai Milliye Ruhu Müzesi, tarihi önemi ve tarih turizmine yaptığı katkının yanında eğitim merkezi olarak da dikkat çekiyor.

Kadınların hayatın her alanında aktif rol almalarını sağlamak adına çalışmalarını yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi Saddi Tekkesi’nde hem kadınlara hem de çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde açılan kurslar oldukça ilgi görüyor. Tarihin izlerini taşıyan Sadi Tekkesi’nde dikiş, takı tasarımı, kumaş çiçek yapımı ve Kur’anı Kerim olmak üzere 4 ayrı branşta 70 kursiyer eğitim alıyor. Bu kursiyerlerin yanı sıra hafta sonları da çocuklar resim kursunda yeteneklerini geliştiriyor. Ayrıca “Müzede Bir Gün” adlı projeyle de çok sayıda öğrenci Sadi Tekkesi ve Kuvai Milliye Ruhu Müzesi’nde eğitim alma fırsatı yaşadı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 4 ayrı branşta kursların düzenlendiği Sadi Tekkesi’nde özellikle kadınlara yönelik çalışmaları önemsediklerini belirtti. Başkan Demir, “Çok sayıda alanda kadınlarımıza ve çocuklarımıza eğitimkurs imkanı sağlıyoruz. Sadi Tekkesi’nde 4 ayrı branşta 70 kursiyer eğitim alırken, çocuklarda hafta sonları kurs görüyor. Ayrıca, Hanımlar Lokali ile Kadıköy Kültür ve Yaşam Evinde de kurslar düzenliyoruz. Toplamda 18 farklı branştaki kurslarımızda 391 kursiyer eğitim alıyor. Üstelik bu kursların tamamı ücretsiz” dedi.

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