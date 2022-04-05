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AB’de Türkiye'deki Gençler İçin Eğitim, Değişim Kariyer Fırsatları

İHA

AB’de Türkiye'deki Gençler İçin Eğitim, Değişim Kariyer Fırsatları

European Neighbourhood Council (ENC) ve Friedrich Naumann Vakfı (FNF) ortaklığında yürütülen “Beyond Erasmus: Education, Exchanges and Employment Opportunities for Youth in the EU and Turkey” isimli proje kapsamında “AB ve Türkiye'deki Gençler İçin Eğitim, Değişim ve Kariyer Fırsatları” başlıklı söyleşi düzenlendi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşi, İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özaydın ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özgür İcan kolaylaştırıcılığında yapıldı.
Fakülte öğrencilerinin ve akademik personelinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, Friedrich Naumann Vakfı Türkiye (FNF) Temsilcisi Beate Apelt, European Neighbourhood Council (ENC) Direktörü Samuel Doveri Vesterbye ile ENC Proje Yöneticisi Andreas Marazis, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Çiğdem Nas ile ilgili projenin katılımcıları Çağla Şahin, Mathilde Warda ve Ecenur Uyanık konuşmalarını gerçekleştirdiler.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özaydın, konuklara gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür ederken, gerçekleşecek olan söyleşinin öğrencilere ABTürkiye ilişkilerindeki fırsat alanlarını göstereceğini belirtti.
FNF Temsilcisi Beate Apelt, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin çok boyutlu yönünü vurgulayarak, Friedrich Naumann Vakfı’nın çalışmalarının bu sürece sağlamakta olduğu katkıların altını çizdi.
ENC Direktörü Samuel Doveri Vesterbye, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki faaliyetlerinin yürütülmesinde ortak çalışmanın önemine değinerek, öğrencilerin çeşitli programlar ve projelerde yer almasının sağlayacağı imkanları hatırlattı.

Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi
İKV Genel Sekreteri Çiğdem Nas ise TürkiyeAvrupa Birliği ilişkilerinin iktisadi boyutunu özetledikten sonra, pozitif gündem kapsamında ilişkilerin yeniden ivme kazanmasına değinerek, izleyen süreçte Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesinin Türkiye ekonomisi için oluşturacağı faydaların altını çizdi.
Erasmus Değişim Programından edindikleri tecrübeleri paylaşan Çağla Şahin ve Ecenur Uyanık, Avrupa’da geçirdikleri öğrencilik deneyimi sayesinde farklı kültürleri tanımanın önemine değinirken; Erasmus Değişim Programı kapsamında Türkiye’de bulunan Mathilde Warda ise Türkçe gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye’de yaşamanın kendisine kattığı zenginliği vurguladı. Konuşmacılar, değişim programlarının yanı sıra Erasmus+ kapsamındaki diğer program ve aktivitelerin oluşturduğu fırsatların öneminden bahsettiler.
Konuşmaların ardından ENC Proje Yönetici Andreas Marazis moderatörlüğünde sorucevap kısmı gerçekleştirildi. Öğrencilerin yönelttiği Avrupa BirliğiTürkiye ilişkilerine dair sorular Doç. Dr. Çiğdem Nas tarafından yanıtlanırken; Erasmus programlarına dair sorular ise program katılımcıları tarafından cevaplandırıldı.
Söyleşinin sonunda İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özaydın tarafından, katılımcılar adına Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından dikimi gerçekleştirilen fidanların sertifikaları kendilerine takdim edildi.

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