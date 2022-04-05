Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye ceza

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 kişi mahkemece hapis cezasına çarptırılırken, 2 kişi ise beraat etti.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme, A.B.'yi 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına, K.A.'yı ise 2 yıl 1 ay hapis ve 4 bin 160 lira adli para cezasına çarptırdı. Aynı dava yargılanan A.K.ve O.K. ise beraat etti.

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