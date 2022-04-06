Samsun'da çamur yağdı

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Samsun'da etkili olan toz bulutu, yağmurun da etkisi ile çamur yağmuru şeklinde yağarak arabaların üstünü çamurla kapladı.

Kuzey Afrika üzerindeki alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile Türkiye’nin bazı bölgelerinde toz taşınımları görüldü. Samsun’da da etkili olan kahverengi tozlar gece saatlerinde yağan yağmur ile birlikte şehri çamura buladı. Samsunlu vatandaşlar sabah kalktığında arabaların üstündeki kahverengi çamur tabakasını gördüler.

Çamur taneleri özellikle koyu renkli arabaların sütünde oldukça dikkat çekerken, meteorolojiden yapılan uyarılarda Samsun’da yeni bir çamur yağmuru beklenilmediği ve toz bulutlarının Doğu ve Güneydoğu illerinde etkili olacağı bilgisi verildi.

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