Otizmli öğrencilerden muhteşem gösteri

Samsun'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" çerçevesinde düzenlenen etkinlikte gösteri yapan özel otizmli öğrenciler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kendi alanında Türkiye'nin en büyük kapasiteli okullarından biri olan Atakum ilçesindeki Fahriye Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda "Otizm Farkındayız Onların Yanındayız" etkinliği düzenlendi. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin(YEDAŞ) sponsor olduğu etkinlikte öğrenciler ilk olarak halk oyunu gösterisi yaptı. Akabinde şarkılar söyleyen ve çeşitli müzik aletleri ile gösteri yapan öğrenciler, izleyenlerden alkış topladı. Etkinlikte sonunda farkındalık oluşturmak amacıyla pasta kesilerek, kırmızı renkteki balonlar öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından gökyüzüne bırakıldı.



"Her 60 çocuktan biri otizmli olarak doğuyor"

Etkinlikte konuşma yapan Okul Müdürü Hakan Acar, "Okulumuz Fahriye Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yoğun çalışmalar yürütmektedir. Okulumuz kurulduğu 2002 yılından günümüze kadar 20 yıldır sadece otizm tanılı öğrencilere hizmet vermektedir. Bu yıl da otizm tanılı 85 öğrencimiz ile eğitim öğretime devam etmekteyiz. Kendi alanında Türkiye'nin en büyük kapasiteli okullarından biri olarak ilimizde ve çevremizde çok önemli bir ihtiyaca cevap vermekteyiz. Otizm; 'spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, diğer bireyler ile iletişin kurmayı zorlaştıran ve engelleyen karmaşık bir nöro gelişimsel sorun' olarak ifade edilmektedir. Dünyada her 60 çocuktan biri otizmli olarak doğuyor. Otizmin görülme sıklığı günümüzde, pandeminin de etkisiyle çok büyük bir hızla artmaktadır. 1985 yılında her 2500 çocuktan birine otizm tanısı konulmakta iken, günümüze ise Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 60 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya gelmektedir. Otizmin erkek çocuklardaki yaygınlığı kızlara göre 4 kat fazladır. Otizmin temel belirtileri arasında, göz teması kurmamak, gözlerin bir noktaya takılı kalması, grup oyunlarına ilgi göstermemek, sallanmak. parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi, ses ve renk ve değişikliklere tepki ve sosyalleşememek olarak sıralanabilir .Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Erken tanı ve eğitim ile otizmli öğrencilerin hayatlarında büyük fark oluşturmak ve çok iyi seviyelere getirmek mümkündür. Unutmayalım ki Otizm bir eksiklik değil farklılıktır. Bizler de eğitimciler olarak bu farklılık hareketinin bir parçasıyız" dedi.

Etkinliğe Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Köstek ve öğrenci velileri katıldı.

