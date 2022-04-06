Samsun’da yaşayan Bafralılar dernekleşti

Samsun’da yaşayan Bafralılar tarafından, “Bafralılar Kültür, Dayanışma ve Haberleşme Derneği” kuruldu.

Samsun’un Atakum ilçesinde kurulan Bafralılar Kültür, Dayanışma ve Haberleşme Derneği'nin kurucu başkanlığını Neşe Kangüleç üstlendi. Derneğin kuruluş amacının; Bafra ilçesi sakinleri ve üyelerinin maddimanevisosyalkültürel ihtiyaçlarının karşılanması, üyeler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın arttırılması, eğitim, kültür, tarih, edebiyat alanında faaliyetler yapılması ve buna yönelik kurumlar açılması, yayınlar ve raporlar hazırlanması; Bafra yöresi tarihi ve kültürünü, örf adet ve geleneklerini ve yörenin folklor zenginliğini objektif olarak tanıtmak ve yaşatmak, Bafra ile özdeşleşmiş ürünlerin tanıtımı için fuarlarda stant açmak, amaca uygun olmak üzere turistlik işletmeler kurmak olduğu belirtildi.

Derneğe, Bafralı olan, Bafra nüfusuna kayıtlı olan, Bafra’da yetişen ve/veya Bafra yöresi ile aile bağı olan kişiler asil üye olarak kabul edilecek. Bafra yöresi ile hiçbir şekilde etnik bir bağı olmadığı halde, Bafra yöresi ve insanlarına karşı sevgi ve sempati besleyen ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden kişiler ise fahri üye olabilecek.

Derneğin kurucu yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şule Kutlu Köktener, Sekreter Üye İsmail Onur, Yönetim Kurulu Sayman Üye Remzi İçöz.

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