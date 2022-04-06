Kanser ve Polis Haftası müzik dinletisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanser ve Polis Haftası müzik dinletisi

İHA

Kanser ve Polis Haftası müzik dinletisi

Samsun'da Kanser ve Polis Haftası dolayısıyla müzik dinletisi düzenlendi.
Samsun'da 17 Nisan Kanser Haftası ve 410 Nisan Polis Haftası dolayısıyla müzik dinletisi organize edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü koordinesinde yapılan müzik dinletisinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Müzik Korosu sahneye çıktı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen müzik dinletisine Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun Sağlık Müdürü Dr. Öğt. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ersin Köksal, emniyet mensupları, sağlık çalışanları ve hastanede tedavi gören kanser hastaları katıldı.
Koro söylediği şarkı ve türkülerle dinleyenleri hem hüzünlendirdi hem de coşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Astsubay Tolga Pehlivan kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Tolga Pehlivan kabri başında anıldı
'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor
YEREL HABERLER 'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık ...
Genel Müdür Turan: "Her türlü şartta özveriyle görevini yerine getiren polis teşkilatımıza ne kadar teşekkür etsek azdır"
YEREL HABERLER Genel Müdür Turan: "Her türlü şartta özveriyle ...
19 Mayıs Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu ...
Dil Yurdu 'Kuyunun Dibindeki Taş' Türkiye genelinde sahnelenecek
YEREL HABERLER Dil Yurdu 'Kuyunun Dibindeki Taş' Türkiye genelinde ...
Kutlukent Bulvarı beton yolla yenileniyor
YEREL HABERLER Kutlukent Bulvarı beton yolla yenileniyor
Samsun’da Kızılay’a yeni başkan ve hizmet binası Ahmet Muştu başkanlığından Türk Kızılay Samsun Şubesi yeni binasında hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Samsun’da Kızılay’a yeni başkan ve hizmet ...
Hırsızlık suçundan serbest kaldı, hapis cezası olunca tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan serbest kaldı, hapis cezası olunca ...
102 üretici “Köyümde Yaşamak İçin Nedenim Var” dedi
YEREL HABERLER 102 üretici “Köyümde Yaşamak İçin Nedenim Var” dedi
Karadeniz fıkrası gibi olay: Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı
YEREL HABERLER Karadeniz fıkrası gibi olay: Adresi karıştırdı, ...
Samsun'da FETÖ'den eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ...
Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Atıl durumdaki konteynerler kütüphaneye çevrildi
YEREL HABERLER Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Atıl durumdaki ...
Samsun’da yaşayan Bafralılar dernekleşti
YEREL HABERLER Samsun’da yaşayan Bafralılar dernekleşti
Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
Otizmli öğrencilerden muhteşem gösteri
YEREL HABERLER Otizmli öğrencilerden muhteşem gösteri
Çevreye atılan çöpler leylekleri tehdit ediyor
YEREL HABERLER Çevreye atılan çöpler leylekleri tehdit ediyor
Samsun’da fırınlara Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Samsun’da fırınlara Ramazan denetimi
Samsun'da çamur yağdı
YEREL HABERLER Samsun'da çamur yağdı
OMÜ’de oklar geleceğe uçuyor Rektör Ünal, Geleneksel Okçuluk Kulübü’nün antrenmanını ziyaret etti
YEREL HABERLER OMÜ’de oklar geleceğe uçuyor Rektör Ünal, Geleneksel ...
Başkan Topaloğlu: “İlçemizi daha güzel yerlere taşımak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “İlçemizi daha güzel yerlere ...
Başkan Demir: “Çarşambalılar Derneği önemli ve güçlü bir dernek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Çarşambalılar Derneği önemli ve güçlü ...
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 yabancı uyrukluya gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 yabancı uyrukluya ...
Junior Tallo'dan iddialı açıklama: “Süper Lig’e çıkacağız”
YEREL HABERLER Junior Tallo'dan iddialı açıklama: “Süper Lig’e ...
İhlas Pazarlama’dan 'birlik' vurgusu
YEREL HABERLER İhlas Pazarlama’dan 'birlik' vurgusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.