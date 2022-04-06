Minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Orman Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Gündüz Bakımevi’nde eğitim alan çocuklar fidan dikti.

Gündüz Bakımevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte ağaçların, ormanların ve tabiatın çocuklar gibi ülkenin geleceği olduğu bilinciyle hareket eden minik öğrenciler, katılımcıların refakatinde meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, öğrencilerde küçük yaşta ağaç ve doğa sevgisine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Gündüz Bakımevi tarafından düzenlenen fidan dikiminin güzel bir çalışma olduğunu söyledi. Prof. Dr. Batuk, Gündüz Bakımevi öğretmenlerine Orman Haftası nedeniyle yapılan etkinlikle, çocukların doğa ile kuvvetli ilişki kurmalarını sağladıkları için teşekkür etti.

Fidan dikme etkinliğine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural ve Daire Başkan Yardımcısı Oktay Dinç de katıldı.

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