Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 1 kişi 4 yıl 2 ay hapis, 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.



Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.B. ile B.B. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında B.B. beraat ederken, A.B. ise 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

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