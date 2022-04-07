Samsun'da '60 bin dal' makaron ele geçirildi

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Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda '60 bin dal' makaron ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde, bir iş yerine yaptıkları operasyonda 60 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili S.Ş. hakkında "5607 sayılı Yasa'ya muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.

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