Hastaneden çocuk kitapları sergisi

Kitap sevgisini beslemek ve toplumun dikkatini çocuk kitaplarına çekmek amacıyla kutlanan "2 Nisan Dünya Çocuk Kitapları Günü" dolayısıyla VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde çocuk kitapları sergisi açıldı.

VM Medıcal Park Samsun Hastanesi'nde açılan sergide her yaştan çocuğa hitap eden çocuk kitapları, tüm hastane çalışanları ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. VM Çocuk Bölümü, sergi çerçevesinde bu anlamlı güne destek olmak için kitap bağışı kampanyası başlattı. Satın aldıkları kitapları, kitap kumbarasına atan kitapseverlerin desteği ile toplanan kitaplar, Tepecik İlköğretim Okulu ve Demirci İlköğretim Okulu’ndaki çocuklara hediye edildi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, “Okumak; insanı geliştiren ona yeni dünyalar kazandıran, bilgi, görgü ve bakış açısını geliştiren en önemli etkinliklerden biridir. VM Çocuk Kumbarası projesi ile, çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığını kazandırmak ve çocuklarımıza okullarındaki kütüphanelerinde daha fazla vakit geçirmelerini sağlamayı amaçladık. Bu konuda bağış yapan, projemize destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederiz” diye konuştu.

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