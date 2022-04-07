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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

İHA

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kemal Kurtkaya idaresindeki 55 SC 316 plakalı minibüs, önünde seyir eden ve refüjü sulayan Ahmet Öztürk yönetimindeki 55 BC 316 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait sulama tankerine arkadan çarptı. Niyazi Öksüz idaresindeki 55 APC 19 plakalı otomobil de minibüse arkadan çarptı. Zincirleme kazada minibüsün sürücüsü Ali Kemal Kurtkaya yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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