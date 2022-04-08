DEPAD’dan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne tam akreditasyon

Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD) değerlendirmesi sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, mezuniyet öncesi 'Diş Hekimliği Eğitimi Programı'na ilişkin ulusal standartların tümünü karşıladığı belirtilerek tam akreditasyon aldı.

DEPAD tarafından ilk akreditasyon kurum ziyareti gerçekleştirilen Diş Hekimliği Fakültesi, bu alanda öncü rol üstlenerek Türkiye’de birinci sırada akredite olma özelliğini kazandı. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, yaptığı değerlendirmede 29 yıllık geçmişe sahip fakültenin, akreditasyon çalışmalarına 2019 yılında başlandığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, öğretim üyeleri tarafından gönüllülük esasıyla oluşturulan komisyonlarla özveri ve yoğun bir şekilde çalışılarak 2020 Ekim ayında UDEPAK’a mezuniyet öncesi diş hekimliği eğitimi akreditasyon başvurusu yapıldığını ifade etti.



“2028 yılına kadar tam akreditasyonumuz onaylandı”

2021 Kasım ayında fakültenin Türkiye’de akreditasyon amacıyla ziyaret edilen ilk Diş Hekimliği Fakültesi olduğuna dikkat çeken Dekan Özkan, “Kurum ziyaretlerine gelen heyetin değerlendirme ve inceleme sonucunda 06 Nisan 2022 tarihinde 6 yıllık süre ile 2028 yılına kadar tam akreditasyonumuz onaylandı. Böylece kurumumuzun lisans eğitimi programı ülkemizde birinci sırada akredite olma özelliğini kazanmıştır. Gerek eğitimde, gerek akademik ve bilimsel faaliyetlerde, gerekse hastalara sunduğu sağlık hizmetinde, sadece bölgenin değil, Türkiye’nin önde gelen fakültelerindendir. Diş Hekimliği Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından tam akredite olan fakültemizin, yükselen başarı grafiğiyle gelecekte uluslararası alanda da adından söz ettiren bir eğitim kurumu olacağından hiç şüphemiz yoktur. Sürece başından sonuna kadar katkı sağlayan tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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