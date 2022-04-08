Minikler hem eğleniyor hem öğreniyor Çocuklar "Seyyar Trafik Parkı" ile trafik kurallarını uygulamalı öğreniyor

İlkadım Belediyesi tarafından 15 dakikada kurulabilen "Seyyar Trafik Parkı" ile çocuklar trafik kurallarını eğlenceli şekilde öğreniyor.

İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; alışveriş merkezleri, okul bahçeleri, spor salonları, pazar alanları, otoparklar gibi alanları 15 dakikada trafik eğitim parkına dönüştürüyor. Taşınabilir şarjlı trafik ışıkları, taşınabilir trafik işaret levhaları, akülü arabalar ile çocuklara eğlenceli şekilde trafik bilincini aşılamayı hedefleyen İlkadım Belediyesi bir AVM'nin bahçesinde kurduğu trafik parkı ile çocuklara hem eğlenceli anlar yaşattı hem de çocuklarda trafik kültürünü oluşmasına yardımcı oldu.



"Çocukları ücretsiz trafik eğitim parkına bekliyoruz"

Faaliyet hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Recep Aysu, “Bilinci bireyler yetiştirme ve duyarlı bir toplum oluşturma amacıyla eğitime çocuk yaşta başlıyoruz. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimiz ara tatil boyunca AVM’de kurduğumuz çocuk eğitim parkında hem eğlenecek hem öğreneceklerdir. Amacımız küçük yaşta ailelerin de desteği ile eğitimi, öğretimi mobil trafik eğitim parkında yaygınlaştırmaktır. Ailelerden ricamız çocukların ücretsiz bir şekilde faydalanabileceği mobil eğitim brandamızın yanına getirmeleri, yetkin personel desteği ile birlikte eğitimi almalarıdır” dedi.

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