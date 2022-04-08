Havza’ya yapılacak yatırımlar görüşüldü

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun’da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ilçeye yapılacak yatırımları görüştüklerini açıkladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza’da devam eden ve başlayacak olan çalışmaları görüşmek ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Samsun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Özdemir ve Kayan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ve AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu’yu makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde istişarelerde bulunuldu.

Başkan Sebahattin Özdemir ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde ilçemizde 2022 yılında Samsun Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak çalışmalar ve hali hazırda devam eden yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Halkımızın talepleri ve ilçemizin ihtiyaçlarını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu’ya ilettik. Bugüne kadar ilçemizde yapılan yatırımlara desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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