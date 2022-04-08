Polisten örnek davranış

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Samsun'un Bafra ilçesinde kapıda mahsur kalan kadının imdadına polis ekipleri yetişti.

Büyükcami Mahallesi'nde 1. katta oturan 2 çocuk annesi çöp dökmek için evden çıktı. Geri geldiğinde 4 yaşındaki çocuğu kapıyı içeriden anahtarla kilitlediği için kapıyı açamadı. Panikleyen kadın sokakta bulunan trafik polislerine durumu anlatarak yardım istedi. Binanın arkasında bulunan odunluğun üstünden daireye giren polis kapıyı açtı. 2 çocuk annesi kadın ise polislere teşekkür etti.

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