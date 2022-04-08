Samsun'da 2 kişiye dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 2 kişiye dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası

İHA

Samsun'da 2 kişiye dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası

Samsun'da dolandırıcılık suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da 'E.Ş.Ö. adlı kadını dolandırdıkları' iddiasıyla haklarında dava açılan B.D. ve M.K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, B.D. ve M.K. 'dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da DEAŞ şüphelisi 4 yabancıya ek süre
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ şüphelisi 4 yabancıya ek süre
Kaymakam Civelek: "Emniyet teşkilatını fedakarca görev yapıyor"
YEREL HABERLER Kaymakam Civelek: "Emniyet teşkilatını fedakarca ...
Ramazan’ın ilk cuması saflar dışarı taştı
YEREL HABERLER Ramazan’ın ilk cuması saflar dışarı taştı
Şehitler için dua edildi
YEREL HABERLER Şehitler için dua edildi
‘Pandemideki bazı davranışlar kanseri tetikledi’ OMÜ'de Kanserle Mücadelede Farkındalık Paneli
YEREL HABERLER ‘Pandemideki bazı davranışlar kanseri ...
Polisten örnek davranış
YEREL HABERLER Polisten örnek davranış
Samsun TSO’dan başarı plaketi TSO heyeti, M2 ağır makinalı tüfeği de inceledi
YEREL HABERLER Samsun TSO’dan başarı plaketi TSO heyeti, M2 ağır ...
Rektör Ünal: “İslam dünyasının en büyük sorunu, metin ve söylem üretememek” “Din-Kültür ve Medeniyetin Kurucu Metinlerini Yeniden Düşünmek” konferansı
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “İslam dünyasının en büyük sorunu, metin ...
Kızıl geyiklerin doğaya bırakılma sevinci 14 bin adet sürün doğaya salınacak
YEREL HABERLER Kızıl geyiklerin doğaya bırakılma sevinci 14 bin adet ...
Havza’ya yapılacak yatırımlar görüşüldü
YEREL HABERLER Havza’ya yapılacak yatırımlar görüşüldü
Minikler hem eğleniyor hem öğreniyor Çocuklar "Seyyar Trafik Parkı" ile trafik kurallarını uygulamalı öğreniyor
YEREL HABERLER Minikler hem eğleniyor hem öğreniyor Çocuklar "Seyyar ...
Türkiye’nin meyvesi, sebzesi ve yem bitkisi Samsun’dan Samsun lahana ve fiğ üretiminde 1, fındık, kızılcık, çeltik ve karnabaharda 2, barbunya, pırasa, muşmula ve turpta 3. sırada
YEREL HABERLER Türkiye’nin meyvesi, sebzesi ve yem bitkisi ...
Samsun'a 14 yeni okul Okulların toplam maliyeti 127 milyon TL
YEREL HABERLER Samsun'a 14 yeni okul Okulların toplam maliyeti 127 ...
Samsun’da Polis Teşkilatı’nın 177. yılında şehitler anıldı
YEREL HABERLER Samsun’da Polis Teşkilatı’nın 177. yılında şehitler ...
DEPAD’dan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne tam akreditasyon
YEREL HABERLER DEPAD’dan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne tam ...
Topaloğlu: “Savaşan İHA Yarışmalarıyla TEKNOFEST Karadeniz rüzgarını ilçemizden estireceğiz” Ramazan ayının heyecanı, gençlerin bereketiyle buluştu
YEREL HABERLER Topaloğlu: “Savaşan İHA Yarışmalarıyla TEKNOFEST ...
1 milyarı aşkın bedelli Samsun Şehir Hastanesi’nin yüzde 23’ü tamamlandı
YEREL HABERLER 1 milyarı aşkın bedelli Samsun Şehir Hastanesi’nin ...
98 kere korona testi oldu, profesör bile şaşırdı 98 test oldu, 7 doz aşı yapıldı, koronaya yakalanmadı Bir günde 3 kere bile test yaptırdığı oldu, hastane çalışanları kendisini "Hastalığı burada kapacaksın" diye uyardı
YEREL HABERLER 98 kere korona testi oldu, profesör bile şaşırdı 98 ...
Yaralı halde bulduğu sincabı görevlilere teslim etti
YEREL HABERLER Yaralı halde bulduğu sincabı görevlilere teslim etti
Fuat Çapa: “İşimizi biraz zora soktuk ama zoru başaracağımıza inanıyorum”
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “İşimizi biraz zora soktuk ama zoru ...
Oto anahtarcıdaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Oto anahtarcıdaki yangın korkuttu
Jandarma tarafından esrarla yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma tarafından esrarla yakalandı
Samsun'da 764 bin 800 dal makaron ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 764 bin 800 dal makaron ve silah ele ...
Paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.