Samsun'da 2 kişiye dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Samsun'da dolandırıcılık suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 'E.Ş.Ö. adlı kadını dolandırdıkları' iddiasıyla haklarında dava açılan B.D. ve M.K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, B.D. ve M.K. 'dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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