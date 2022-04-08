Samsun’da gök gürültülü sağanak hazırlıksız yakaladı

Samsun'da aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimisi sağa sola kaçıştı kimisi de ilginç yöntemlerle korunmaya çalıştı.

Samsun’da güne güneşli bir şekilde başlayan hava öğle saatlerinde tersine döndü. Güneş kar bulutlarla kapandı. Gök gürültüsü sesleri yankılandı. Hemen ardından başlayan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Sabah saatlerinde havanın iyi olması nedeniyle birçok vatandaş yağmura bir önlem almamıştı. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurun yağmasıyla beraber insanlar kaçışarak kendilerine kuru yerler aradı. Kimi insanlar da ellerindeki poşet, çanta, kitap gibi çok çeşitli malzemeleri şemsiye yerine kullandı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; günün geri kalanında bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın içinse parçalı bulutlu bir hava olması tahmin ediliyor.

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