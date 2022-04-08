Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

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Samsun’da lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu Karayolu’nda seyir etmekte olan N.K. yönetimindeki 60 DZ 786 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucu araç kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp takla atarak şarampole uçtu.

Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan B.K., sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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