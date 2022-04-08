Öğrencilerden Başkan Sandıkçı'ya teşekkür mektubu

Canik Belediyesi’nin Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı kurduğu ilkokulun öğrencileri yazdıkları teşekkür mektubunu Başkan Sandıkçı'ya iletti.

Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri, okul müdürü Erhan Erkan ve öğretmenleriyle birlikte Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı ziyaret etti. Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açılması nedeniyle yazdıkları teşekkür mektubunu Başkan Sandıkçı'ya sundu.

Öğrencilerin Başkan Sandıkçı'ya sundukları mektupta şu ifadeler yer aldı: “Sevgili Belediye Başkanımız, okulumuzda ‘Akıl ve Zeka Oyunları' sınıfı düzenleyerek bizleri çok mutlu ettiniz. Çünkü biz çocuklar oyunla beslenir, oyunla büyür, oyunla gelişiriz. Bu anlamda Size tüm Cahit Zarifoğlu öğrencileri adına teşekkürlerimizi sunarız”.



Açılışı Milli Eğitim Bakanı yaptı

Öğrencilerin mektubundan çok etkilendiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise “Yavrularımızın yazmış olduğu bu mektup bizim için çok değerli. Güzel gönüllerinden kağıda döktükleri ifadeler beni hayli duygulandırdı. Onların eğitimleri adına yaptığımız çalışmalar bununla sınırlı kalmayacak. Çocuklarımız çok daha fazlasını hak ediyor. Onlar için çok daha güzel projelerimiz ve yatırımımız olacak" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, “Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı projemiz, ilçemizde şimdilik 10 pilot okulda uygulanıyor. Öğrencilerimizin ruhsal ve zeka gelişimine katkı sağlamak amacıyla projelendirip hayata geçirdiğimiz sınıfların açılışını geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer yapmıştı. Sayın Bakanımızın da beğeniyle karşıladığı projeyi inşallah iki yıl içinde ilçemizdeki tüm okullarımızda hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü Erhan Erkan ise Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı projesini hayata geçirip okullarına kazandıran Başkan İbrahim Sandıkçı'ya plaket takdim etti.

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