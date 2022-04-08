Bafra'da yol sorunları çözülüyor

Bafra Belediyesi Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’ni birbirine bağlayacak olan bağlantı yolunu trafiğe açtı.

Başkan Hamit Kılıç’ın girişimleriyle ve belediye meclisinin Şubat 2022 tarihli toplantısında alınan kararla bölgenin trafik yoğunluğunun azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Tabakhane Mahallesi 156 ada 49 parsel numaralı taşınmazın yola isabet eden 357,33 metrekarelik kısmı kamulaştırılarak bağlantı yolu açıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’ni birbirine bağlayacak olan bağlantı yolu trafiğe açıldı. Uzun süredir çözümü beklenen sorunun ortadan kalkması, özellikle mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.



"Sorunları çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz”

Yapılan hizmet hakkında açıklamada bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Şehir içi ulaşıma nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu yıl Şubat ayında belediye meclisimizden yetki alarak, Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi'ni Cumhuriyet Caddesi’ne bağlayacak olan söz konusu alanı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz açtılar. Geçen yıl Ocak ayında da Altınyaprak ve Emirefendi Mahallelerini birbirine bağlayan noktada kamulaştırma yaparak yol sorununu çözüme kavuşturmuştuk. Bafra Belediyesi olarak ilçemizdeki problemleri meclisimizden aldığımız yetkiyle, hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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