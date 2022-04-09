Tırın üzerinden düşen şahıs ağır yaralandı

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Samsun'da tırın üzerinden düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıktığı tırın üzerinden düşen Sedat Coşkun (60) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Coşkun, yoğun bakım servisinde tedavi alına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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