Polislerden çocuklara moral

Samsun'da polis memurları, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. yılı ve Polis Haftası dolayısıyla polis memurları, VM Medical Park Samsun Hastanesi VM Çocuk Bölümü Kemik İliği Nakil Merkezi’nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında merkeze gelen polis memurları, tedavi gören tüm çocukları tek tek ziyaret ederek onlara hediyeler verdi. Getirdikleri polis şapkalarını çocuklara takarak fotoğraf çektiren polis memurları, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

VM Çocuk Bölümü Kemik İliği Nakil Merkezi Koordinatörü Ece Şahin, “Bu anlamlı günde bizleri de unutmayan tüm emniyet teşkilatı mensubu polis memurlarımıza çok teşekkür ederiz. Ziyaretleri çocuklarımıza moral oldu, sizin nezdinizde tüm polislerimizin gününü kutlarız” dedi.

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