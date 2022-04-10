İkinci el piyasası hareketlendi, gözler fiyatlarda

– Samsun’da ikinci el oto piyasasının geçen haftaya göre hareketli olduğunu söyleyen esnaf, fiyatların seyrini ise merakla beklediklerini belirtti.

İşlerinin açılmaya başladığını belirten esnaf, hareketliliğin bayramda daha da artmasını beklediklerini bildirdi. Fiyatların seyrine ilişkin belirttikleri görüşlerde ise fikir birliği olmadı. Kimi fiyatların düşmesini beklerken, kimi ise bu noktadan dönüş olmayacağını savundu. Alıcılar da istedikleri fiyattan otomobil bulamamaktan şikayetçi oldu.

Bafra’dan araç satışı için gelen İsmail Yiğit, “İkinci el otomobil piyasasına baktığımız zaman bu hafta biraz daha hareketlilik gördüm. Fiyatlar ise çok aşırı yüksek. Gün gün tutmuyor. Bir tutarsızlık bir çelişki var. 2030 bin TL’ye aldığın arabayı bugün 50 bin TL diyorlar. Kaos gibi bir şey. Biraz önce bir ticaret yaptık. Alacağım fiyata araba satıyoruz veya da tekrardan başka bir arabaya pazarlık yaptığımızda aynı fiyata alamıyoruz. Böyle olursa fiyatlar daha yukarı gider diye düşünüyorum” dedi.

10 yıldır araba alıp sattığını belirten Okan İmamoğlu, "Ufaktan bir kıpırdama başladı. Bayrama haftalar kala fiyatlar da ufak ufak çıkışta. İnşallah müşteriler de almaya başlayacak. 34 aydır çok durgundu, şimdi kıpırdama var. Korona başladığından beri fiyatlar tavan yaptığından ve mazot fiyatından ötürü insanlar bir beklemeye girdi. Bir de insanlar altın ve doları yüksekten aldı. Biraz zararını kurtarmak için bekleyen var. O zararı kurtarırsa tekrar arabaya dönecek. Çünkü araba işi de yatırıma dönüştü. Vatandaşın arabaya ihtiyacı yoktu, sadede yatırım için aldı. 100 bin TL’ye aldı iki katına sattı. Piyasada araba kalmadı ve bütün arabaları toplayınca fiyatlar tavan yaptı. Tabii, bu öncedendi bayiler artık üretime başladı. Yeni araç girişi olunca vatandaş korkudan yatırımlık arabalarını satmaya başladı. Piyasada tekrar araba bollaşmaya başladığı için fiyatlar düşmeye başladı” diye konuştu.

Araba almak için gelen vatandaşlarsa fiyatların pahalı olduğunu, bütçeye ve isteklerine uygun araç bulamadıklarını dile getirdi. 70 80 bin bandında araç almak için geldiğini söyleyen bir vatandaş oto pazarında böyle bir araç bulamadığını söyledi. Daha önce sattığı aracın yerine henüz yenisini koyamamış olmaktan yakındı.

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