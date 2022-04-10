Alaçam'da Polis Haftası kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Alaçam ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin personelin gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.