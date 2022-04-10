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Samsun'da üzerine kesilen ağaç düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerine kesilen ağaç düşen 48 yaşındaki Mustafa Aydın hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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