Parkinson hastalarının hepsinde titreme görülmeyebilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parkinson hastalarının hepsinde titreme görülmeyebilir

İHA

Parkinson hastalarının hepsinde titreme görülmeyebilir

Parkinsonun temel olarak hareket kısıtlılığı ve titremeye sebep olan bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, “Titremeler özellikle hasta istirahat durumundayken ortaya çıkar, en sık ellerde, daha az oranlarda ise ayaklarda, çene ve dudaklarda görülür. Çok önemli bir belirti olmasına karşın parkinson hastalarının hepsinde titreme görülmeyebilir” dedi.
Liv Hospital Samsun Nöroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla parkinson hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Parkinson hastalığının genellikle ileri yaşlarda daha fazla görülebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, “İlerleyen yaşlarda beynin dopamin salgılayan hücrelerinin hasarlanarak azalmasıyla ortaya çıkan, hareket bozukluklarına ve istem dışı hareketlere yol açan hastalığa parkinson hastalığı denir. Sorunun kaynağı beyinde hareketin kontrolünde çok önemli bir görevi olan dopamin denilen kimyasal maddenin üretiminin azalması veya hiç yapılamamasıdır. Parkinson temel olarak hareket kısıtlılığı ve titremeye sebep olan bir hastalıktır. Genellikle ileri yaşlarda daha fazla görülür. Bu nedenle insanların yaşam süreleri uzadıkça daha yüksek oranlarda görülmeye başlar. Titremeler özellikle hasta istirahat durumundayken ortaya çıkar, en sık ellerde, daha az oranlarda ise ayaklarda, çene ve dudaklarda görülür. Çok önemli bir belirti olmasına karşın parkinson hastalarının hepsinde titreme görülmeyebilir” diye konuştu.

Hastalığın ayrımı doğru yapılmalı
Parkinson hastalığına benzer tablolar oluşturan birçok başka hastalığında var olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Akbaş “Bunlara parkinsonizm veya parkinson sendromları adı verilir. Değişik nedenlere bağlı ortaya çıkabildikleri için normal parkinson tedavisinde verilen ilaçlara genellikle yanıtsızdırlar. Bunların bir kısmı parkinson bulguları ile diğer sistem bulgularının birlikte olduğu parkinsonartı sendromlar ve ikincil parkinsonizm denilen hastalıklardır. İkincil parkinsonizm damar hastalıklarına, enfeksiyonlara, tümörler, ilaçlara ve bazı toksik olaylara bağlı olabilir. Bu nedenle öncelikle parkinson dışı diğer hastalıkların ayırımlarının doğru yapılması ve tedavinin buna göre planlanması çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Bu belirtilere dikkat edilmeli
Parkinson hastalığı başlıca bir el titremesi hastalığı olarak bilinse de başka pek çok belirtilerinin var olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Akbaş, görülebilecek belirtileri şöyle sıraladı:
“Ellerde ve başparmakta titreme, kollarını sallayamama, yataktan kalkamama, yürürken ağır ağır ilerleme, düşmeler, hareket zayıflığı ve denge bozukluğu, zaman geçtikçe öne doğru eğilme, tüm vücutta ağrılar, ciltte yağlanma ve aşırı terleme, depresyon, uykusuzluk, hayal görme, varsanılar ve başka pek çok psikiyatrik sorunlar, parkinsona özgü unutkanlık, çeşitli konuşma bozuklukları, koku duyusunun kaybı, cinsel fonksiyon bozuklukları, idrar yapma sorunları, kabızlık, yutma güçlüğü ve ağız akıntısı.”
Uzm. Dr. Akbaş, parkinson hastalığının tanısının hastanın nörolojik muayenesi ile konulabileceğini söyledi.

Parkinson tedavi edilebilir
Hastalığa özel herhangi bir laboratuvar tetkiki ve röntgen bulunmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Akbaş, “Bazı tetkikler destekleyici ya da başka hastalıkları dışlayıcı olarak yapılabilir. Tanı doğru konulmuş ise parkinson hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedaviler, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve diğer yöntemler olarak sınıflandırılabilir” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CANiK’e Latin Amerika’dan tam not
YEREL HABERLER CANiK’e Latin Amerika’dan tam not
CANiK’e Latin Amerika’dan tam not aldı
YEREL HABERLER CANiK’e Latin Amerika’dan tam not aldı
Hayvansal ürün ihracatından 42,2 milyon döviz Salyangoz etinden 4 milyon dolar, kapağından ise 241 bin dolar gelir elde edildi
YEREL HABERLER Hayvansal ürün ihracatından 42,2 milyon ...
"09-15 Nisan Kalp Haftası" bisiklet turu
YEREL HABERLER "09-15 Nisan Kalp Haftası" bisiklet turu
Tabiat parklarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tabiat parklarına yoğun ilgi
Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada
YEREL HABERLER Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma ...
Yegenine kurşun yağdırdı: 1 ölü
YEREL HABERLER Yegenine kurşun yağdırdı: 1 ölü
Başkan Deveci ve Atakum Kent Konseyi polislerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Başkan Deveci ve Atakum Kent Konseyi polislerle iftar ...
Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin ...
Samsun 2. Dolmuş Derneği Başkanlığına Ahmet Kabadayı yeniden seçildi
YEREL HABERLER Samsun 2. Dolmuş Derneği Başkanlığına Ahmet Kabadayı ...
Başkan Sandıkçı çocukların Ramazan coşkusuna ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı çocukların Ramazan coşkusuna ortak ...
Tarihi ağaçların ömrüne ömür katıyorlar
YEREL HABERLER Tarihi ağaçların ömrüne ömür katıyorlar
Başkan Demir yatırımları inceledi, vatandaşlarla iftar yaptı
YEREL HABERLER Başkan Demir yatırımları inceledi, vatandaşlarla ...
Samsun'da üzerine kesilen ağaç düşen bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da üzerine kesilen ağaç düşen bir kişi ...
Tırın üzerinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tırın üzerinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun'da 10 Nisan Polis Bayramı kutlamaları Narkotik dedektör köpeğinin gösterisi ilgi gördü
YEREL HABERLER Samsun'da 10 Nisan Polis Bayramı kutlamaları Narkotik ...
Alaçam'da Polis Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Alaçam'da Polis Haftası kutlandı
İkinci el piyasası hareketlendi, gözler fiyatlarda
YEREL HABERLER İkinci el piyasası hareketlendi, gözler fiyatlarda
Eşine intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Eşine intihar edeceğini söyledi, polisi alarma ...
Başkan Deveci pazarın nabzını tuttu Deveci: "Vatandaşın ve satıcının en büyük derdi hayat pahalılığı" “El birliğiyle bu durumdan çıkmak lazım”
YEREL HABERLER Başkan Deveci pazarın nabzını tuttu Deveci: ...
Samsun'da garaj yangını binaya sıçradı Garaj küle döndü, binada büyük zarar oluştu
YEREL HABERLER Samsun'da garaj yangını binaya sıçradı Garaj küle ...
Terme Belediyesi Roman kızların eğitimini destekleyecek
YEREL HABERLER Terme Belediyesi Roman kızların eğitimini ...
Kalp ritmi bozuk hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Kalp ritmi bozuk hasta ambulans helikopterle ...
Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun’dan dünyaya seslendi: "Bu savaşı bitirin"
YEREL HABERLER Ukraynalılar gözyaşlarıyla Samsun’dan dünyaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.